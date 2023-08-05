Antalyaspor, Gerrit Holtmann'ı kiraladı

Antalyaspor, Almanya ekiplerinden Bochum'dan Gerrit Holtmann'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Antalyaspor, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Gerrit Holtmann'ı Almanya'nın VfL Bochum Kulübü'nden satın alma opsiyonu ile 1 yıl kiralık olarak transfer etti. Akdeniz ekibinin üçüncü etap kamp dönemini geçirdiği İstanbul'da, Başkan Sabri Gülel'in de katıldığı törende kendisini Antalyaspor bağlayan imzayı atan Holtmann, Antalyaspor'un renklerine dahil olmaktan mutlu olduğunu dile getirdi. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Uzun bir süreç sonunda iki tarafın da istediği oldu. Antalya gibi güzel bir kentte, Antalyaspor gibi hedefleri olan bir takımda futbol oynamak benim için heyecan verici olacak. Takım arkadaşlarım ile birlikte çok iyi işler yapacağımızı düşünüyorum" dedi.

"Avrupa'nın en hızlı kanat oyuncularından birini takımımıza kazandırdık"

Başkan Sabri Gülel ise, "Avrupa'nın en hızlı kanat oyuncularından birini takımımıza kazandırdık. Yönetimimiz, iki ay boyunca yüksek bir performansla oyuncunun transferini bitirebilmek için büyük uğraş verdi. Biz de Holtmann da sonuçtan son derece mutluyuz. Gerrit, Bundesliga'da 100'den fazla forma giymiş, Almanya U20 milli takımına kadar yükselip kalitesini göstermiş, 28 yaşına rağmen son derece deneyimli, güçlü ve istikrarlı bir oyuncu. Takımımıza faydalı olacağına inandığımız futbolcuları, en uygun şartlarda renklerimize dahil etmeye devam edeceğiz. Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olsun, başarılar diliyorum" diye konuştu. - ANTALYA