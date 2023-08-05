Antalyaspor Gerrit Holtmann'ı kadrosuna kattı

Antalyaspor, Almanya'nın VfL Bochum kulübünden Gerrit Holtmann'ı satın alma opsiyonu ile 1 yıl kiralık olarak transfer etti. Holtmann, Antalyaspor'un hedefleri olan bir takımda futbol oynamaktan heyecan duyduğunu belirtti. Antalyaspor AŞ Başkanı Sabri Gülel ise Holtmann ile kadrolarını güçlendirdiklerini ve takıma faydalı olacağına inandıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Almanya'nın VfL Bochum kulübünden Gerrit Holtmann'ı satın alma opsiyonu ile 1 yıl kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, yaz transfer döneminin beşinci imzasını Filipinler asıllı Alman futbolcu Holtmann'a attırdı.

Takımın üçüncü etap kamp dönemini geçirdiği İstanbul'da, Antalyaspor AŞ Başkanı Sabri Gülel'in de katıldığı törende, kendisini Antalyaspor'a bağlayan imzayı atan Holtmann, mutlu olduğunu belirtti.

28 yaşındaki oyuncu, "Uzun bir süreç sonunda iki tarafın da istediği oldu. Antalya gibi güzel bir kentte, Antalyaspor gibi hedefleri olan bir takımda futbol oynamak benim için heyecan verici olacak. Takım arkadaşlarım ile çok iyi işler yapacağımızı düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Antalyaspor AŞ Başkanı Gülel de son olarak VfL Bochum'da forma giyen ve satın alma opsiyonuyla bir yıl kiralık olarak takıma dahil edilen Holtmann ile kadrolarını daha da güçlendirdiklerini belirtti.

Avrupa'nın en hızlı kanat oyuncularından birini takıma kazandırdıklarını aktaran Gülel, şunları kaydetti:

"Yönetimimiz, iki ay boyunca yüksek bir performansla oyuncunun transferini bitirebilmek için büyük uğraş verdi. Biz de Holtmann da sonuçtan son derece mutluyuz. Gerrit, Bundesliga'da 100'den fazla forma giymiş, Almanya 20 Yaş Altı Milli Takımı'na kadar yükselip kalitesini göstermiş, 28 yaşına rağmen son derece deneyimli, güçlü ve istikrarlı bir oyuncu. Takımımıza faydalı olacağına inandığımız futbolcuları, en uygun şartlarda renklerimize dahil etmeye devam edeceğiz."