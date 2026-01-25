Haberler

Hesap.com Antalyaspor – Gençlerbirliği: 2-1

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Karşılaşmada Saric ve Van de Streek'in golleriyle ev sahibi ekip galip geldi.

STAT: Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu

HAKEMLER: Reşat Onur Coşkunses, Murat Şener, Mert Bulut

HESAP.COM ANTALYASPOR: Julian-Bünyamin Balcı(Dk. 64 Giannetti), Veysel Sarı, Hüseyin, Paal, Soner, Safuri, Saric(Dk. 76 Ceesay), Storm(Dk. 46 Ballet), Samet Karakoç(Dk. 64 Doğukan Sinik), Van de Streek(Dk. 90+3 Bahadır Öztürk).

GENÇLERBİRLİĞİ: Velho-Pereira, Goutas, Zuzek(Dk. 76 Abdurrahim Dursun), Thalisson, Oğulcan, Dele-Bashiru(Dk 87 Samed Onur), Tongya(Dk. 78 Varesanovic), Metehan(Dk. 87 Dilhan Demir), Koita, Niang.

SARI KARTLAR: Soner Dikmen, Van de Streek ( Antalyaspor ), Niang, Pereira, Abdurrahim Dursun ( Gençlerbirliği )

GOLLER: Dk. 26 Saric, Dk. 63 Van de Streek ( Antalyaspor ), Dk. 13 Koita ( Gençlerbirliği )

Antalyaspor, Süper Lig'in 19'uncu haftasında sahasında oynadığı maçta Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.

1'inci dakikada derinlemesine atılan pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Niang'ın, Antalyaspor kalecisi Julian'ın müdahalesiyle yerde kalmasına maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen Reşat Onur Coşkunses, penaltıyı iptal ederek, aldatmaya yönelik hareketten dolayı Niang'a sarı kart gösterdi.

11'inci dakikada ceza alanı dışında topu önüne alan Safuri'nin sert şutu üstten auta çıktı.

13'üncü dakikada Metehan'ın pasında topu alan Tongya'nın vuruşunda ceza alanı içerisinde Koita ayak koydu. Koita'nın topuğuyla yaptığı vuruş yükselerek uzak köşeden ağlarla buluştu: 0-1.

26'ncı dakikada sol kanattan Samet Karakoç'un altı pas içerisine ortasına yükselen Saric'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

31'inci dakikada hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında Metehan Mimaroğlu'nun derinlemesine pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Oğulcan'ın vuruşunu kaleci kornere çeldi.

63'üncü dakikada Ballet, orta alanda kaptığı topu ceza alanı dışına kadar taşıdıktan sonra sol kanatta bulunan Samet Karakoç'a verdi. Samet Karakoç, topu düzelttikten sonra altı pas içerisi arka direğe doğru yaptığı ortaya iyi yükselen Van de Streek, topu ağlara gönderdi: 2-1.

73'üncü dakikada Van de Streek'in pasında ceza alanı içerisinde topla buluşan Ballet'in sol ayağıyla sert vuruşu üst direğe çarptıktan sonra kale çizgisine çarparak oyun alanına geri döndü.

Mücadele 2-1 ev sahibi ekibinin üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem

6 Şubat depremlerinin vurduğu ilimizde korkutan sarsıntı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu

Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu
Erdoğan talimat verdi! Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti

Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
Arbeloa'nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti

Arbeloa'nın Arda Güler kararı tepki çekti
'Proje okullarında mülakat' iddiasına yanıt

"Proje okullarında mülakat" iddiasına çok net yanıt
Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu

Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu
Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza

Trafikte dehşet: Cama kafa atan sürücüye rekor ceza
Beşiktaş'ta savunmaya 1.94'lük kule

Süper Lig devine 1.94'lük kule