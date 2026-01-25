Haberler

Antalyaspor, Gençlerbirliği'ni 2-1 Mağlup Etti

Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor, Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Antalyaspor'un gollerini Dario Sariç ve Sander Van de Streek kaydederken, Gençlerbirliği'nin golü Sekou Koita'dan geldi.

(ANKARA) -  Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Hesap.Com Antalyaspor ile Gençlerbirliği karşılaştı. Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan ve hakem Reşat Onur Coşkunses'in yönettiği maçı Antalyaspor 2-1 kazandı.

Ev sahibi Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Dario Sariç ve 63. dakikada Sander Van de Streek attı. Konuk takım Gençlerbirliği'nin tek golünü ise 13. dakikada Sekou Koita kaydettti.

