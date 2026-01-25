Antalyaspor, Gençlerbirliği'ni 2-1 Mağlup Etti

(ANKARA) - Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Hesap.Com Antalyaspor ile Gençlerbirliği karşılaştı. Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan ve hakem Reşat Onur Coşkunses'in yönettiği maçı Antalyaspor 2-1 kazandı.

Ev sahibi Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Dario Sariç ve 63. dakikada Sander Van de Streek attı. Konuk takım Gençlerbirliği'nin tek golünü ise 13. dakikada Sekou Koita kaydettti.