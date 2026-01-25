Antalyaspor, Gençlerbirliği'ni 2-1 Mağlup Etti
Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor, Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Antalyaspor'un gollerini Dario Sariç ve Sander Van de Streek kaydederken, Gençlerbirliği'nin golü Sekou Koita'dan geldi.
Ev sahibi Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Dario Sariç ve 63. dakikada Sander Van de Streek attı. Konuk takım Gençlerbirliği'nin tek golünü ise 13. dakikada Sekou Koita kaydettti.
Kaynak: ANKA / Spor