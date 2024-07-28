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Antalyaspor, genç kaleci Abdullah Yiğiter'i transfer etti

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Antalyaspor, yaz transfer döneminde altıncı imzayı genç kaleci Abdullah Yiğiter'e attırdı. Yönetim kurulu üyeleri, imza törenine katıldı ve beklentilerin yüksek olduğunu belirtti.

Antalyaspor, yaz transfer döneminde altıncı imzayı genç kaleci Abdullah Yiğiter'e attırdı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyeleri Emrah Saçan ve Şakir Öncül katıldı.

Beklenti yüksek

Yönetim Kurulu Üyesi Şakir Öncül, takıma dahil olan Abdullah Yiğiter'e hoş geldin diyerek başladığı konuşmasında, "Bu sezon altıncı transferimizi gerçekleştirdik. Yönetimimiz ve teknik ekip olarak fazla transfer değil, nokta transfer yapmayı ilke edinen bir anlayışımız var. Bu doğrultuda genç kardeşimizden beklentimiz yüksek. İnşallah kendisini milli takımda da görmek istiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Kale emin ellerde

Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Saçan da Abdullah'ın bu sezon takıma çok katkı sağlayacağına inandığını belirterek, "Kenan Piric transferimiz ve mevcut kalecilerimize Abdullah'ın da katılımıyla kalemizin emin ellerde ve güvende olduğunu düşünüyorum. Kendisine başarılar diliyorum. Camiamıza hayırlı olsun" diye konuştu.

"Kaledeki rekabete hazırım"

Kendisini 3 yıl için kırmızı beyazlı renklere bağlayan Abdullah Yiğiter de Antalyaspor gibi köklü bir camiaya geldiği için mutlu olduğunu belirtti. Abdullah Yiğiter, "Transferimin gerçekleşmesinde emeği olan herkese ve hocalarıma teşekkür ederim. Antalyaspor inşallah bu sezon ligi hak ettiği yerde bitirecektir" ifadelerini kullandı. Kaledeki rekabete hazır olduğunu belirten Abdullah, "Takımda rekabet olması iyidir. Başarıya giden yolda önemlidir. Rekabeti severim. İnşallah hak eden istediğini alır. Milli takımla ilgili olarak benim de bir hayalim ve isteğim var. Bu yolda çok çalışıp o formayı giymek isterim" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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