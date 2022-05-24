Antalyaspor Gelibolu'da madalyaları topladı - Haberler

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından Çanakkale Zaferi'nin 107. Yılı'nda düzenlenen Uluslararası Gelibolu Triatlonu,21-22 Mayıs tarihlerinde ulusal tarihin en önemli dönüm noktalarından Gelibolu'da gerçekleşti.

Olimpik Duatlon ve Uzun Mesafe Triatlon olmak üzere iki farklı kategoride düzenlenen yarışlarda geçtiğimiz Mart ayında açılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de ilk defa bisikletle geçişi yapılmış oldu. Triatletlerin sırasıyla kilometrelerce yüzdüğü, pedal çevirdiği ve koştuğu etaplar yoğun rüzgar ve boğaz akıntısının etkisi ile sporcuları oldukça zorladı.

Ulusal ve uluslararası çapta seçkin triatletlerin bir araya geldiği yarışlarda Antalyaspor triatlon takımı sporcularından Bahadır Tama, 2 bin 100 metre yüzme 105 kilometre bisiklet ve 23 kilometre koşudan oluşan Orta Mesafe kategorisinde kendi yaş grubunun birincisi olarak altın madalyaya uzanırken, genel klasmanda da ikinci gelerek gümüş madalya kazandı. Aynı kategoride yarışan bir diğer kırmızı beyazlı triatlet Mehmet Zait Pişirici de zorlu yarışta bitiş çizgisini gördü.

Olimpik Duatlon olarak adlandırılan ve 10 kilometre koşu, 40 kilometre bisiklet ve ardından tekrar 5 kilometre koşu düzeninde uygulanan yarışa katılan Öztan Velipaşalar, genel klasman birinciliği elde etti ve hem genel klasman hem de kendi yaş grubunda 2 altın madalya birden kazanarak etkinliğin en çok ses getiren ismi oldu. Antalyaspor Triatlon Takımı 25-26 Haziran tarihlerinde 2022 Balıkesir Avlu Triatlon Türkiye Kupası ile sezona devam edecek. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Spor