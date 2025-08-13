Antalyaspor, Gambiyalı Futbolcu Jesper Ceesay'ı Transfer Etti

Antalyaspor, Gambiyalı Futbolcu Jesper Ceesay'ı Transfer Etti
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, İsveç'in IFK Norrköping takımından Gambiyalı orta saha oyuncusu Jesper Ceesay ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, Gambiyalı futbolcu Jesper Ceesay'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Antalyasporumuz, İsveç'in IFK Norrköping takımından Gambiyalı orta saha oyuncusu Jesper Ceesay ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
