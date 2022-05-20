Antalyaspor-Galatasaray maçının ardından - Domenec Torrent - Haberler

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Antalyaspor-Galatasaray maçının ardından - Domenec Torrent

AA - Bekir Bektaş - Spor
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Antalyaspor-Galatasaray maçının ardından - Domenec Torrent

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, "Son 2 maçta oyuncuların tutumundan aşırı memnunum. Kulübümüzde özel bir dönemden geçiyoruz.

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, "Son 2 maçta oyuncuların tutumundan aşırı memnunum. Kulübümüzde özel bir dönemden geçiyoruz. Son ana kadar, son güne kadar gerçekten de çok iyi bir şekilde mücadele ettiler." dedi.

Torrent, Antalya Stadı'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok büyük bir takıma karşı oynadıklarını söyledi.

Antalyaspor'un son 15 maçta kaybetmemiş bir şekilde karşılarına çıktığını hatırlatan Torrent, "Derinlemesine nasıl oynadıklarını analiz ettik. Onların top çıkışını engellemek için sistemi değiştirmeye karar verdik ki biz de geriden daha iyi bir şekilde çıkabilelim diye. Maçın birçok bölümünde bunu başardığımızı düşünüyorum. Topa daha fazla sahip olduk. Son 2 maçta oyuncuların tutumundan aşırı memnunum. Kulübümüzde özel bir dönemden geçiyoruz. Son ana kadar, son güne kadar gerçekten de çok iyi bir şekilde mücadele ettiler. Galatasaray'ın ismini taşıdıkları için son ana kadar mücadele etmeleri gerekiyordu ne olursa olsun." diye konuştu.

İkinci yarının ilk 5 dakikasından sonra maçı tekrardan domine etmeyi başardıklarına dikkati çeken Torrent, "Net bir şekilde, belki biraz da şans ile kazanabilirdik. Güzel fırsatlar oluşturabilirdik ama berabere kaldık." ifadelerini kullandı.

AA / Bekir Bektaş - Spor

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