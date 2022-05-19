Antalyaspor, Galatasaray maçına hazır - Haberler

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Antalyaspor, Galatasaray maçına hazır

AA - Oktay Özden - Spor
Antalyaspor, Galatasaray maçına hazır

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar, Galatasaray mücadelesi öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde son çalışmasını gerçekleştirdi.

Akdeniz ekibi, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde taktik ağırlıklı çalıştı.

Kırmızı-beyazlı ekip, idmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Antalyaspor'da sakatlığı süren Admir Mehmedi ile antrenman eksiği bulunan Harun Alpsoy, Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Antalya Stadı'nda oynanacak ve yarın saat 20.00'de başlayacak Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray karşılaşmasını hakem Yasin Kol yönetecek.

AA / Oktay Özden - Spor

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