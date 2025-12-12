Haberler

Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Galatasaray'ı ağırlayacak

Güncelleme:
Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın Galatasaray ile karşılaşacak. Müsabaka Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Ali Yılmaz yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı 15 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 8 yenilgi yaşayan Akdeniz temsilcisi, haftaya 15 puanla 13. sırada girdi.

Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Erdoğan Yeşilyurt ve Georgiy Dzhikiya'nın maçta forma giymesi beklenmiyor.



