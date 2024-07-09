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Antalyaspor Futbolcusunun Oğlu ve Kayınpederinin Ölümüne Neden Olan Sürücüye 10 Yıl Hapis Cezası

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Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereira'nın oğlu ve kayınpederinin ölümüne ve 2 kişinin yaralanmasına neden olan tutuklu sürücü Ferhat Karakaş, 'bilinçli taksirle birden fazla ölüme ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereira'nın oğlu Davi Pereira (4) ile kayınpederi Walter Tilatti'nin (65) ölümüne ve 2 kişinin yaralanmasına neden olan tutuklu sürücü Ferhat Karakaş (24), 'bilinçli taksirle birden fazla ölüme ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya'da geçen yıl 7 Eylül'de Ferhat Karakaş'ın kullandığı otomobil, Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereira'nın kayınpederi İtalyan Walter Tilatti'nin kullandığı otomobile yandan çarptı. Kazada Walter Tilatti ile Naldo Pereira'nın oğlu Davi Pereira ağır, Walter Tilatti'nin eşi Alexandra Nardy ile C.E. hafif yaralandı.

Yoğun bakımda tedavileri süren Davi Pereira kazadan 40 gün sonra, Walter Tilatti ise 66 gün sonra yaşamını yitirdi. Tutuklanan sürücü Ferhat Karakaş hakkında hazırlanan iddianame, 5'inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, sanık Karakaş'ın 'bilinçli taksirle birden fazla ölüme ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan cezalandırılması talep edildi.

Tutuklu sanık Ferhat Karakaş mahkemede verdiği savunmasında, olay günü oturduğu binanın yanında arkadaşlarıyla alkol aldığını, daha sonra bir arkadaşın saatiyle ilgili sorunu çözmek için şehrin merkezine gittiğini belirterek, alkolün etkisiyle kontrolünü kaybettiğini ve kazanın meydana geldiğini ifade etti.

Bugün görülen karar duruşmasına, Naldo Pereira ve eşi Juliana Tilatti de katıldı.

Sanık son sözünde, "Üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. Pişmanım. Sadece okuluma devam etmek istiyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanık Ferhat Karakaş'a, 'bilinçli taksirle birden fazla ölüme ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan indirimsiz 10 yıl hapis cezası verdi. Karar sonrası Naldo Pereira ve güçlükle ayakta duran eşi Juliana Tilatti, gözyaşları içerisinde Antalya Adliyesi'nden ayrıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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