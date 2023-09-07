Antalyaspor Futbolcusunun Ailesi Kaza Geçirdi

Antalyaspor futbolcusu Naldo Pereria'nın oğlu, kayınpederi ve kayınvalidesinin de olduğu 5 kişi kavşakta meydana gelen kazada yaralandı. Yaralılardan Naldo'nun oğlu Davi'nin durumu ciddiyetini koruyor.

ANTALYA'da kavşakta 2 otomobil ve motosikletin karıştığı kazada, Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereria'nın oğlu, kayınpederi ve kayınvalidesinin de olduğu 5 kişi yaralandı. Yaralılardan Naldo'nun oğlu Davi'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi 1255 Sokak ile Toroslar Caddesi kesişimindeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. 1255 Sokak'ta seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FG 4053 plakalı otomobil, Antalyaspor futbolcusu Brezilyalı Naldo'nun kayınpederi İtalyan Walter Tilatti kontrolündeki 07 ACP 207 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Tilatti'nin kullandığı otomobil de savrulup, aynı yöne giden Cüneyt Eslik'in kullandığı 07 FEC 17 plakalı motosiklete çarptı.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü koltuğunda sıkışan Tilatti ile eşi Alexandra Nardy ve araçtan fırlayan futbolcu Naldo'nun 4 yaşındaki oğlu Davi Pereira, diğer otomobilin sürücüsü ve motosikletli Eslik yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, ağır yaralı Davi'yi, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazayı hafif yaralı atlatan 34 FG 4053 plakalı otomobilin sürücüsü de aynı ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza yerine gelen diğer ambulanstaki ekip ise Alexandra Nardy ve motosiklet sürücüsü Cüneyt Eslik'e müdahale etti.

VATANDAŞLAR ARAÇTAN ÇIKARTMAYA ÇALIŞTI

Bu sırada çevredekiler, otomobilde sıkışan Walter Tilatti'nin yardımına koştu. Sağlık ekibi otomobilin bir kapısından Tilatti'ye müdahale ederken, vatandaşlar ise demir levyeyle kapıyı kırıp bulunduğu yerden çıkartmaya çalıştı. Ancak vatandaşların çabası sonuçsuz kaldı. İtalyanca bilen bir kişi, Tilatti ile konuşarak sakinleştirmeye çalıştı. Gelen itfaiye ekibi, ayırıcı- kesici makasla kapıyı kırıp Tilatti'yi çıkardı. Sağlık ekibinin sedyeye aldığı Tilatti, hastaneye götürüldü.

Bu sırada sağlık ekibinin müdahale ettiği Cüneyt Eslik'i serinletmek için bazı vatandaşlar yelpaze kullanırken, bazıları da ince minderlerle güneşten korumaya çalıştı. Eslik ve Alexandra Nardy de müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Kazaya karışan otomobiller, çekici yardımıyla kaldırılırken, temizlik çalışmalarının ardından yol ulaşıma açıldı.

NALDO HASTANEYE GİTTİ

Kazayı öğrenen futbolcu Naldo ile Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel, teknik heyet ve futbolcular, yaralıların götürüldüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gitti. Naldo'nun kayınvalidesi ile kayınpederinin durumunun iyiye gittiği, oğlu Davi'nin ise ameliyata alındığı öğrenildi.

'BU KADAR ŞİDDETLİ KAZA GÖRMEDİM'

Çok kazaya şahit olduğunu, ancak bu kadar büyüğünü görmediğini ifade eden Ceylan Güder, "Bugüne kadar bu kavşakta en az 20-30 kaza gördüm ama bu çok şiddetliydi. Evimde balkonda oturuyordum. Siyah araba karşıdan çok süratli geliyordu. Rampanın olduğu yerde otomobilin tekerlekleri yerden kesildi. Kırmızı otomobil de seyir halindeydi. Eyvah demeye kalmadı. Siyah araba, kırmızılıya vurdu. Onun yanında da motosikletli vardı. Kırmızılı darbeyi alınca ister istemez motosikletliye vurdu. Siyah otomobilin sürücüsü genç bir çocuktu. Siyah otomobil neredeyse 100 kilometre hızla geliyordu" dedi.