Antalyaspor Forma Tanıtımı Orman Yangınlarına İthaf Edildi

Antalyaspor Kulübü, tanıtımını yapacağı formaları orman yangınları ve orman işçilerine ithaf ediyor. İlk olarak beyaz forma seçilen tanıtımda, orman işçisi Antalyaspor formasını giyerek, ormanların korunmasına dikkat çekti.

Antalyaspor tanıtımını yapacağı formaları orman yangınları ve orman işçilerine ithaf edecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, Antalyaspor Kulübü formalarının tanıtımını yapmaya başladığı belirtildi.

Her gün bir formanın tanıtılacağı kaydedilen açıklamada, "Orman yangınlarına ve orman işçilerine ithaf edilen ilk forma beyaz forma olarak seçildi." ifadesi kullanıldı.

Kulübün yayınladığı videoda ise ormanlık alanda bulunan işçinin kutu içerisinden çıkardığı Antalyaspor formasını giydiği görülüyor.

Görüntüde Orman işçisi Arif Zorbaz, "Gelin hep beraber (ormanlar) bakalım, büyütelim ve sahip çıkalım." diye konuştu.

Video, "İçimizde yanan kırmızı ateş hiç sönmeyecek." sözleriyle son buluyor.