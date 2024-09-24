Antalyaspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor. Dünkü Kasımpaşa maçında forma giyen oyuncular fitness salonunda yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular sahada antrenman gerçekleştirdi. Antrenmana 19 yaş altı takım oyuncuları da katıldı.
Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Dünkü Kasımpaşa karşılaşmasının ilk 11'inde forma giyen oyuncular, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki fitness salonunda yenilenme çalışması gerçekleştirdi.
Diğer oyuncular, teknik direktör Alex de Souza yönetiminde sahada çalıştı. Sahadaki çalışmaya 19 yaş altı takımı oyuncuları da katıldı.
Akdeniz ekibinin antrenmanını, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ve bazı yöneticiler de takip etti.