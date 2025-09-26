Haberler

Antalyaspor Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Antalyaspor Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki idmanda taktiksel çalışmalar yapıldı.

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe ile 28 Eylül Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen idmanda kırmızı-beyazlılar, ısınma hareketlerinin ardından pas ve şut çalışması yaptı.

Antrenman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Akdeniz ekibi, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik konser soruşturmasında 5 tutuklama

Mansur Yavaş'a kötü haber! Çok sayıda kişi tutuklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsveç'e göç eden Türk vatandaşının gözyaşları

İsveç'e göç eden Türk vatandaşının gözyaşları
Devlet okulunda 'sıra parası' krizi: Velilerden 2 bin 250 TL istendi

Bakan Bey bu işe ne diyecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.