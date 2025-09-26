Antalyaspor Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor
Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki idmanda taktiksel çalışmalar yapıldı.
Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe ile 28 Eylül Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen idmanda kırmızı-beyazlılar, ısınma hareketlerinin ardından pas ve şut çalışması yaptı.
Antrenman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.
Akdeniz ekibi, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.
Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor