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Antalyaspor, Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi

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Antalyaspor, Süper Lig'in 15'inci haftasında Fatih Karagümrük'ü sahasında 2-1 yendi. Maçta Veysel Sarı ve Adam Buksa'nın attığı gollerle Antalyaspor öne geçti. Güven Yalçın'ın golüyle Karagümrük farkı bire indirdi. Antalyasporlu Erdal Rakip ise kırmızı kart gördü.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Çağdaş Altay, Yusuf Bozdoğan, Kamil Çetin

Bitexen Antalyaspor : Ataberk Dadakdeniz, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 65 Güray Vural), Erdal Rakip, Saric (Dk. 87 Van de Streek), Jehezkel (Dk. 65 Naldo), Safuri (Dk. 46 Ufuk Akyol), Bytyqi (Dk. 46 Kaluzinski), Buksa

VavaCars Fatih Karagümrük : Dituro, Veseli (Dk. 70 Nazım Sangare), Biraschi, Ceccherini, Levent Mercan, Feghouli (Dk. 85 Sturaro), Shukurov (Dk. 46 Rohden), Mendes (Dk. 85 Lasagna), Eysseric, Can Keleş (Dk. 70 Serdar Dursun), Güven Yalçın

Goller: Dk. 7 Veysel Sarı, Dk. 13 Buksa (Bitexen Antalyaspor ), Dk. 42 Güven Yalçın (VavaCars Fatih Karagümrük )

Kırmızı kart: Dk. 45+3 Erdal Rakip (Bitexen Antalyaspor )

Sarı kartlar: Dk. 22 Veysel Sarı, Dk. 54 Jehezkel, Dk. 67 Ataberk Dadakdeniz, Dk. 90+3 Buksa (Bitexen Antalyaspor ), Dk. 6 Shukurov, Dk. 22 Güven Yalçın, Dk. 30 Levent Mercan, Dk. 57 Biraschi, Dk. 75 Rohden, Dk. 90+2 Ceccherini, Dk. 90+5 Sturaro (VavaCars Fatih Karagümrük )

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi.

52. dakikada Levent Mercan'ın sol kanattan ortayla ceza sahası içinde topla buluşturduğu Güven Yalçın'ın kafayla şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.

Kalan bölümünde önemli gol pozisyonunun olmadığı karşılaşmayı, Akdeniz ekibi 2-1 kazandı.

Kaynak: AA / Spor

Fatih Karagümrük Güven Yalçın Veysel Sarı Antalyaspor Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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