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Antalyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Antalyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 29 Nisan Cumartesi günü VavaCars Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 29 Nisan Cumartesi günü VavaCars Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki idmanda, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından pas ve şut çalışması gerçekleştirdi.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Akdeniz ekibi, VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor

Fatih Karagümrük Antalyaspor Spor Haberler

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