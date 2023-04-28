Antalyaspor, Fatih Karagümrük maçına hazır
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Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-beyazlılar, Fatih Karagümrük maçı öncesi son çalışmasını futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Akdeniz ekibi, antrenmanın ardından özel uçakla İstanbul'a gitmek üzere tesislerden ayrıldı.
Antalyaspor'da oyuncular Fedor Kudryashov ile Admir Mehmedi dışında eksik bulunmuyor.
VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor mücadelesi, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak.