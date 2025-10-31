Antalyaspor, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
Hesap.com Antalyaspor, 3 Kasım'da deplasmanda oynayacağı Eyüpspor maçı için hazırlıklarına başladı. Ziraat Türkiye Kupası sonrası bir gün dinlendikten sonra teknik direktör Erol Bulut yönetiminde antrenmanlarına devam eden kırmızı-beyazlı ekip, idmanlarını tamamladı.
Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında ikas Eyüpspor ile 3 Kasım Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Ziraat Türkiye Kupası 3. turundaki Bursaspor karşılaşmasının ardından bir gün izin yapan kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.
Akdeniz temsilcisi, ısınma hareketlerinin ardından pas, savunma ve hücum çalışmalarıyla idmanı tamamladı.
Antalyaspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor