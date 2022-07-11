Antalyaspor, Emir Batur Albayrak'ın yüzmede Türkiye rekorunu geliştirdiğini duyurdu - Haberler

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Antalyaspor, Emir Batur Albayrak'ın yüzmede Türkiye rekorunu geliştirdiğini duyurdu

AA - Oktay Özden - Spor
Antalyaspor, Emir Batur Albayrak'ın yüzmede Türkiye rekorunu geliştirdiğini duyurdu

Antalyaspor Kulübü, milli sporcusu Emir Batur Albayrak'ın Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda bronz madalya kazanıp, Türkiye rekorunu geliştirdiğini bildirdi.

Antalyaspor Kulübü, milli sporcusu Emir Batur Albayrak'ın Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda bronz madalya kazanıp, Türkiye rekorunu geliştirdiğini bildirdi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 5-10 Temmuz'da Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen organizasyonda, 16 kişilik milli takım kadrosunda yer alan Albayrak'ın Avrupa üçüncülüğünü, erkekler 1500 metre serbest kategorisinde 15.15.24 derecesi ile elde ettiği belirtildi.

Emir Batur Albayrak'ın, bronz madalyayı aynı zamanda kendine ait olan 15-16 yaş Türkiye rekorunu geliştirerek taçlandırdığına işaret edildi.

Milli takım kafilesinde yer alan Antalyasporlu diğer yüzücülerden Sevim Eylül Süpürgeci'nin 800 metre serbest kategoride 8'inci, aynı kategoride kulaç atan Talya Erdoğan ise 10'uncu olduğu bilgisi paylaşıldı.

Antalyaspor Yüzme Takımı sporcularının, 24-30 Temmuz'da Slovakya'da düzenlenecek Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları'nda da Türkiye için mücadeleye devam edeceği duyuruldu.

AA / Oktay Özden - Spor

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