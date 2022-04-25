Antalyaspor, dostluk maçında Shakhtar Donetsk'e 2-1 yenildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, 'Barış için futbol' kapsamında dostluk maçında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşılaştı. Mücadele 2-1 Shakhtar Donetsk'in üstünlüğü ile sona erdi.

Süper Lig'de oynadığı son 12 maçta yenilgi yüzü görmeyen Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, hazırlık maçında Shakhtar Donetsk ile 'Barış için futbol' temasıyla Antalya Stadyumu'nda karşılaştı. Kırmızı beyazlı ekipte futbol sorumlusu Nuri Şahin, pazar günü ligde oynanan maçta az süre alan ya da forma şansı bulamayan oyunculardan kurulu 11'le sahaya çıktı.

Mücadeleyi tribünden takip etmeye gelen Ukraynalı taraftarlar ellerinde Türkiye ve Ukrayna bayraklarıyla, 'Yaşasın Türkiye' tezahüratı yaptı. Shakhtar Donetsk takımının oyuncuları sırtlarına Ukrayna bayrağı asarak sahaya çıkarken, maç öncesi iki takımın oyuncuları birlikte poz vererek fotoğraf çektirdi.