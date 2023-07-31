Antalyaspor, Doğukan Nelik'in Aliağa Futbol Kulübüne transferini duyurdu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 22 yaşındaki oyuncusu Doğukan Nelik'in TFF 3. Lig ekiplerinden Aliağa Futbol Kulübüne transferini duyurdu. Kulüp, Nelik'e verdiği emekler için teşekkür ederken, başarılar diledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 22 yaşındaki oyuncusu Doğukan Nelik'in TFF 3. Lig ekiplerinden Aliağa Futbol Kulübüne transferini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Doğukan Nelik, Aliağa FK kulübüne transfer olmuştur. Doğukan Nelik'e verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.