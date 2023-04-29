Antalyaspor deplasmanda 9 maç sonra kazandı

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda yaşadığı üç puan hasretine 32. haftada 1-0'lık VavaCars Fatih Karagümrük galibiyetiyle son verdi.

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda yaşadığı üç puan hasretine 32. haftada 1-0'lık VavaCars Fatih Karagümrük galibiyetiyle son verdi.

Kırmızı-beyazlılar, Doğukan Sinik'in attığı golle rakibini mağlup ederek puanını 36'ya çıkarırken, 9 maç sonra deplasmanda üç puan sevinci yaşadı.

Deplasmanda kolay maç kazanamayan Antalyaspor, 36 puanının 13'ünü 3 galibiyet ve 4 beraberlikle dış sahada hanesine yazdırdı.

Ligin 2. haftasında İstanbul'da HangiKredi Ümraniyespor'u 1-0 yendikten sonra ikinci dış saha galibiyetini 12. haftada Demir Grup Sivasspor'u 2-0 mağlup ederek alan kırmızı-beyazlılar, bu mücadeleden sonra çıktığı 9 deplasman maçında 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 4 puan alabilmişti.