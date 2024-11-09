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Antalyaspor'dan Zorlu Galibiyet

Antalyaspor'dan Zorlu Galibiyet
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Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio, Bodrum FK karşısında alınan 3-2'lik galibiyetin ardından oyuncularını tebrik ederek, bu galibiyeti hak ettiklerini vurguladı. Aurelio, taraftarlara bu galibiyeti armağan ettiğini belirtti.

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio, Bodrum FK karşısında alınan galibiyetin ardından yaptığı açıklamada önemli bir galibiyet elde ettiklerini ve bunu hak ettiklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor, sahasında Bodrum FK'yı 3-2 mağlup etti. Maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio, sözlerine oyuncularını tebrik ederek başladı. Aurelio, "Bu galibiyeti taraftarlara armağan ediyorum. Zor bir maçtı. Yüksek yoğunluklu bir maçtı. Fakat 3 puan almayı bildik. Bu maça iki önemli oyuncumuzdan yoksun çıktık. Musa Perşembe günü sakatlanmıştı. Bugün de ısınmada maça başlayamayacağını öğrendik. Ama onların yerlerine başlayan oyuncularımız da maça katkı verdiler. Sonuca etki ettiler. Önemli bir galibiyetti. Bu galibiyeti hak ettik. Takımımı tebrik ediyorum. Teknik ekibi tebrik ediyorum. 3 puanı Antalyaspor camiasına hediye ediyorum" diye konuştu.

Takımın milli aradan dolayı bir süreliğine dinleneceğini belirterek sözlerini sürdüren Aurelio, "Ay sonunda yine kendi evimizde Sivasspor'a karşı oynayacağız. Bu maçtan sonra ayrıca yakın arkadaşımız olan Volkan Demirel'e de büyük şans diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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