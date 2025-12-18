Haberler

Antalyaspor'dan teknik direktör iddialarına yalanlama

Antalyaspor Yönetim Kurulu, henüz teknik direktörle anlaşma sağlanmadığını ve bazı iddiaların asılsız olduğunu duyurdu. Mevcut teknik ekiple Kocaelispor maçına çıkılacak.

Antalyaspor Yönetim Kurulu, teknik direktörlük konusunda herhangi bir isimle anlaşma sağlanmadığı ve devam eden bir görüşmenin bulunmadığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüzün şu ana kadar herhangi bir teknik direktör ile anlaşması ya da devam eden görüşmesi bulunmamaktadır" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, son günlerde bazı teknik adamların isimlerinin kasıtlı olarak gündeme getirildiği ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik paylaşımlar yapıldığı vurgulanarak, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Yönetim kurulu açıklamasında, "Basında ve sosyal medyada yer alan 'anlaşma sağlandı' yönündeki haberlere itibar edilmemesini rica eder, kulübümüz adına en sağlıklı kararın verilmesi için titizlikle çalıştığımızın bilinmesini kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

Kocaelispor maçına mevcut teknik ekiple çıkılacak

Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda oynanacak Kocaelispor karşılaşmasına mevcut teknik ekiple çıkılacağı belirtilirken, teknik direktör seçimi sürecinin ise yönetim kurulunda yapılacak değerlendirme toplantısının ardından, kulübün menfaatleri doğrultusunda belirleneceği kaydedildi. - ANTALYA

