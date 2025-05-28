Antalyaspor'dan Olağanüstü Genel Kurul Kararı

Antalyaspor'dan Olağanüstü Genel Kurul Kararı
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Eski adı Antalyaspor Kulübü Derneği olan kulüp, olağanüstü genel kurul için tarih belirledi. Toplantı 24 Haziran 2025'te yapılacak, çoğunluk sağlanamazsa aynı yerde 1 Temmuz'da tekrar düzenlenecek.

Eski adı "Antalyaspor Kulübü Derneği" olan Antalyaspor Kulübünde yönetim kurulu, olağanüstü genel kurul kararı aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilmesi planlanan genel kurul için 24 Haziran 2025 Salı günü saat 16.00'nın belirlendiği bildirildi.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda olağanüstü genel kurulun, 1 Temmuz 2025 Salı günü aynı yer ve aynı saatte çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirileceği kaydedildi.

Kulübün, geçtiğimiz ocak ayında yapılan olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Mustafa Ergün seçilmişti.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş - Spor
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