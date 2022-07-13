Antalyaspor'dan eğitsel oyunlu antrenman - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalyaspor'dan eğitsel oyunlu antrenman

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Antalyaspor'dan eğitsel oyunlu antrenman

Burdur'da yeni sezon hazırlıklarına devam eden FT Antalyaspor, eğitsel oyunlarla hazırlıklarına devam etti.

Burdur'da yeni sezon hazırlıklarına devam eden FT Antalyaspor, eğitsel oyunlarla hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu hazırlıklarına Burdur MAKÜ Tesisleri'nde devam eden Antalyaspt, günün ilk antrenmanını Futbol Sorumlusu Nuri Şahin idaresinde eğitsel oyunla gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlıların sekiz farklı istasyonda yarıştığı oyunların birincisi Admir Mehmedi - Ömer Toprak ikilisi oldu. Genç teknik adam Nuri Şahin de oyuncularıyla çalışmaların içinde yer aldı. Güney ekibi, hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam edecek.

Öte yandan Antalyaspor'un, 10 günlük Burdur kampı yarın sona eriyor.

Antalyaspor medya buluşmaları çerçevesinde, iki futbolcu ve Nuri Şahin'in katılımıyla bir basın toplantısı düzenlenecek. Ardından saat 17.00'da TFF 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor ile oynanacak hazırlık karşılaşması ile Burdur kampı sona erecek. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Antalyaspor Nuri Şahin Burdur Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title