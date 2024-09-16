Antalyaspor'da Petrusenko ve Abdurrahim için imza töreni düzenlendi

Antalyaspor'da, transferin son gününde kırmızı-beyaz renklere bağlanan Oleksandr Petrusenko ile Abdurrahim Dursun için imza töreni düzenlendi.

Antalyaspor, yaz transfer döneminin son gününde kafrosuna kattığı Ukraynalı orta saha Oleksandr Petrusenko ve Abdurrahim Dursun için imza tören yaptı. Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Demir'in katıldığı imza töreni, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Demir, her iki futbolcunun da camiaya hayırlı olmasını dileyerek, "Transfer sezonunun son gününde iki futbolcuyu daha renklerimize bağlayarak transferi sonlandırdık. Hem orta saha oyuncusu Petrusenko'ya hem de sol bek Abdurrahim'e başarılar diliyorum. İki futbolcumuzun da kulübümüz için gerekli mücadeleyi vereceklerinden şüphemiz yok. Camiamıza hayırlı olsun" dedi.

"Büyük hedefler koymalıyız"

Abdurrahim Dursun ise bu transferin hem takım arkadaşlarına hem de kendisine çok şeyler katacağına inandığını belirterek, "Umarım sahada ve saha dışında Antalyaspor'u en iyi şekilde temsil edeceğim. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bir an önce taraftarlarımızla buluşmayı umut ediyorum" diye konuştu.

Antalyaspor'un daha büyük hedefler için mücadele etmesi gerektiğini vurgulayan Abdurrahim Dursun, "Antalyaspor büyük bir camia. Daha önce Trabzonspor, Adana Demirspor ve Ankaragücü gibi büyük camialarda oynadım. Antalyaspor da hak ettiği yerde olmalı. Büyük hedefler koyup bu doğrultuda çalışmamız gerekiyor. Antalya dünya genelinde bilinen bir şehir. Antalyaspor'u neden Avrupa'ya taşımayalım" şeklinde konuştu.

"Benim için büyük bir adım"

Oleksandr Petrusenko ise Antalya'da, Antalyaspor çatısı altında bulunduğu için çok mutlu olduğunu ve pozitif hislere sahip olduğunu aktararak, "Buranın kültürünü biliyorum çünkü daha önce 2-3 kez Antalya'da bulundum. Bu sıcak karşılama için herkese teşekkür ederim. Formayı giyip sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Antalyaspor'u sadece transferi gündeme geldiğinde tanımadığını çok eskiden beri takip ettiğinin altını çizen Petrusenko, "Tabii ki Antalyaspor'u tanıyorum. Büyük bir kulüp olduğunun farkındayım. Sadece yeni değil, 10 yıl öncesinden bile Antalyaspor'u tanıyor ve hem taraftar coşkusunu, hem kulüp kültürünü biliyorum" cümlelerine yer verdi.

Süper Lig'in zorlu bir lig olduğunu belirten Ukraynalı futbolcu, "İnanılmaz heyecanlı, gittikçe gelişen bir lig. Bu ligde yer almak benim gelişimim için de önemli. Bu transferi kendim için de büyük bir adım olarak görüyorum" diyerek sözlerini noktaladı. - ANTALYA