Üye Girişi
Haberler

Antalyaspor'da Petrusenko ve Abdurrahim için imza töreni düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalyaspor'da, transferin son gününde kırmızı-beyaz renklere bağlanan Oleksandr Petrusenko ile Abdurrahim Dursun için imza töreni düzenlendi.

Antalyaspor'da, transferin son gününde kırmızı-beyaz renklere bağlanan Oleksandr Petrusenko ile Abdurrahim Dursun için imza töreni düzenlendi.

Antalyaspor, yaz transfer döneminin son gününde kafrosuna kattığı Ukraynalı orta saha Oleksandr Petrusenko ve Abdurrahim Dursun için imza tören yaptı. Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Demir'in katıldığı imza töreni, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Demir, her iki futbolcunun da camiaya hayırlı olmasını dileyerek, "Transfer sezonunun son gününde iki futbolcuyu daha renklerimize bağlayarak transferi sonlandırdık. Hem orta saha oyuncusu Petrusenko'ya hem de sol bek Abdurrahim'e başarılar diliyorum. İki futbolcumuzun da kulübümüz için gerekli mücadeleyi vereceklerinden şüphemiz yok. Camiamıza hayırlı olsun" dedi.

"Büyük hedefler koymalıyız"

Abdurrahim Dursun ise bu transferin hem takım arkadaşlarına hem de kendisine çok şeyler katacağına inandığını belirterek, "Umarım sahada ve saha dışında Antalyaspor'u en iyi şekilde temsil edeceğim. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bir an önce taraftarlarımızla buluşmayı umut ediyorum" diye konuştu.

Antalyaspor'un daha büyük hedefler için mücadele etmesi gerektiğini vurgulayan Abdurrahim Dursun, "Antalyaspor büyük bir camia. Daha önce Trabzonspor, Adana Demirspor ve Ankaragücü gibi büyük camialarda oynadım. Antalyaspor da hak ettiği yerde olmalı. Büyük hedefler koyup bu doğrultuda çalışmamız gerekiyor. Antalya dünya genelinde bilinen bir şehir. Antalyaspor'u neden Avrupa'ya taşımayalım" şeklinde konuştu.

"Benim için büyük bir adım"

Oleksandr Petrusenko ise Antalya'da, Antalyaspor çatısı altında bulunduğu için çok mutlu olduğunu ve pozitif hislere sahip olduğunu aktararak, "Buranın kültürünü biliyorum çünkü daha önce 2-3 kez Antalya'da bulundum. Bu sıcak karşılama için herkese teşekkür ederim. Formayı giyip sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Antalyaspor'u sadece transferi gündeme geldiğinde tanımadığını çok eskiden beri takip ettiğinin altını çizen Petrusenko, "Tabii ki Antalyaspor'u tanıyorum. Büyük bir kulüp olduğunun farkındayım. Sadece yeni değil, 10 yıl öncesinden bile Antalyaspor'u tanıyor ve hem taraftar coşkusunu, hem kulüp kültürünü biliyorum" cümlelerine yer verdi.

Süper Lig'in zorlu bir lig olduğunu belirten Ukraynalı futbolcu, "İnanılmaz heyecanlı, gittikçe gelişen bir lig. Bu ligde yer almak benim gelişimim için de önemli. Bu transferi kendim için de büyük bir adım olarak görüyorum" diyerek sözlerini noktaladı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Antalyaspor antalya Tören

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten dikkat çeken 'Erken Seçim' mesajı

"Seçim zamanında yapılacak ama o zaman CHP'nin genel başkanı kim olacak?"

 Narin cinayetinde sis perdesini bu soru aralayabilir: 18 dakikada ne oldu?

Cinayetteki sis perdesini bu soru aralayabilir: 18 dakikada ne oldu?

 Şehit babası oğlunun vasiyetini açıkladı; İmamoğlu kısa süreliğine soğuk terler döktü

Şehit babası oğlunun vasiyetini açıkladı; İmamoğlu kısa süreliğine soğuk terler döktü
Hastanede dehşete düşüren olay! Başhekim, doktora tecavüz etti

Hastanede dehşete düşüren olay! Başhekim, doktora tecavüz etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uluslararası filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Uluslararası filmi ne zaman, nerede çekildi? Meritking nedir? Meritking news ne sitesidir? Kara Ağaç Destanı 17. bölüm izle! 16 Eylül Pazartesi Kara Ağaç Destanı SON BÖLÜM izleme link! Eyüp Sabri Tuncer kolonyaları yasaklandı mı? Eyüp Sabri Tuncer Avrupa'da neden yasaklandı? Al Shorta Al Nassr maçı hangi kanalda? Al Shorta Al Nassr maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Adalet Bakanlığı personel alımı 2024! Başvuru şartları nedir? Hediye Güran kim? Hediye Güran ne dedi? 16-17 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Antalya Muratpaşa'da cinsel ilişkiye girenler kim? Cam Piramit'te kim ilişkiye girdi? Beril neden yok, MasterChef Beril gitti mi? 16-17 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece?
title