Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen 8 futbolcunun sözleşmesi sona erdi

Antalyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kiralık olarak forma giyen 8 futbolcunun sözleşmelerinin sona erdiği duyuruldu. Kulüp, ayrılan futbolculara teşekkür ederek, gelecek kariyerlerinde başarılar diledi.