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Antalyaspor'da, Haji Wright'ın performansı sevindiriyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
Antalyaspor'da, Haji Wright'ın performansı sevindiriyor

FT Antalyaspor'da son haftalardaki çıkışı ile 9 gole ulaşan Amerikalı forvet Haji Wright'ın performansıyla sevindiriyor.

FT Antalyaspor'da son haftalardaki çıkışı ile 9 gole ulaşan Amerikalı forvet Haji Wright'ın performansıyla sevindiriyor.

Süper Lig'de son haftalarda iyi bir çıkış yakalayan FT Antalyaspor, yenilmezlik serisini de 10 maça çıkardı. Güney ekibinin yükselişine 24 yaşındaki Amerikalı forvet Haji Wright, attığı gollerle destek verdi. Wright, ligdeki son 4 maçta 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. 32 hafta sonunda golcü oyuncu bin 379 dakika sahada kalıp, 9 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu. Wright, Ziraat Türkiye Kupası'nda bir gol atma başarısı gösterdi.

Öte yandan kırmızı-beyazlılar hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarına başlayacak. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Spor, Haberler

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