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Antalyaspor'da Değişim Rüzgarı: Başkan Boztepe ve Emre Belözoğlu'ndan Açıklamalar

Antalyaspor'da Değişim Rüzgarı: Başkan Boztepe ve Emre Belözoğlu'ndan Açıklamalar
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Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle takımda önemli bir değişim yaşandığını belirtti. Önümüzdeki Adana Demirspor maçı öncesinde yapılan ziyaretlerde, takımın potansiyeline dikkat çekildi.

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesinin ardından takımdaki havanın ciddi olarak değiştiğini vurguladı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak Antalyaspor'da mücadelenin öncesinde Başkan Sinan Boztepe ve Teknik Direktör Emre Belözoğlu, Yardımcı Antrenör Şakir Özkayımoğlu ile birlikte Türkiye Spor Yazarları Derneği Antalya Şubesi'ni ziyaret etti. Başkan Boztepe, Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesinin ardından takımdaki havanın ciddi olarak değiştiğini ve iyi yolda ilerlediklerini söyledi.

Teknik Direktör Emre Belözoğlu ise takımın karakterli oyunculardan oluştuğunu ve kadroda yer alan tüm futbolcuların formalarının hakkını vermek için elinden geldiğini yaptığını söyledi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek de, Antalyaspor'a Adana Demirspor deplasmanında başarı dileyerek, bu tip toplantıların sık sık gerçekleştirilmesinin önemine dikkati çekti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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