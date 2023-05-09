Antalyaspor cimnastikte iki uluslararası kupada birden mücadele etti

Antalyaspor cimnastik takımı 5-6 Mayıs 2023 tarihlerinde bir yandan International Gymstar Cup'da madalyaları toplarken bir yandan da Uluslararası Baby Cup'da boy gösterdi.

Antalyaspor cimnastik takımı 5-6 Mayıs 2023 tarihlerinde bir yandan International Gymstar Cup'da madalyaları toplarken bir yandan da Uluslararası Baby Cup'da boy gösterdi.

Kardeş ülke Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen International Gymstar Cup'da son derece başarılı bir performans ortaya koyan kırmızı-beyazlıların sporcularından 2007 doğumlu Milana Rachenkova, 2011 doğumlu Fatma Ceyda Alp ve 2015 doğumlu Avelina Levchenko birinci oldular. 2012 doğumlu Ayşe Melek Alp ve 2015 doğumlu Lidya Akkız'ın birer ikincilik kazandığı organizasyonu 2013 doğumlu Eva Gündüz de bir üçüncülük ile kapatmış oldu.

Bakü'de toplam altı madalya alan Antalyaspor cimnastik takımı aynı tarihlerde İstanbul'da seyirci önüne çıktığı Uluslararası Baby Cup'da da 2017 doğumlu Daria Sukic ile bir üçüncülük elde ederken; 2013 doğumlu Elis Sertel Daria'nın hemen ardından dördüncü sırayı aldı.

2015 doğumlu Antalyasporlu cimnastikçiler Ela Sert ve Sofia Elif Lokochenko da sırasıyla altıncı ve yedinci olarak ilk on içerisinde adını yazdırdığı etkinliğin ardından Antalya'ya dönen Antalyaspor cimnastik takımı önümüzdeki günlerde katılacağı yeni yarışlar için çalışmalarına başladı. - ANTALYA