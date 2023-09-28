Antalyaspor Cimnastik Takımı 13. Uluslararası Ritmik Cimnastik Turnuvası'nda 11 Madalya Kazandı

Antalyaspor cimnastik takımı, Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen 13. Uluslararası Ritmik Cimnastik Turnuvası'nda toplam 11 madalya kazandı. Sporcular, 6 birincilik, 4 ikincilik ve 1 üçüncülük elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

13. Uluslararası Ritmik Cimnastik Turnuvası 22-25 Eylül 2023 tarihlerinde Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlendi. Organizasyona 8 sporcu ve 2 antrenör ile katılan Antalyaspor cimnastik takımı, toplam 11 madalya kazanarak turnuvaya damgasını vurdu.

Uluslararası Cimnastik Federasyonu tarafından Vogoa Spor ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen turnuvada top, labut ve kurdele aletlerinin yanı sıra serbest kategoride de yarışan 2007-2013 doğum aralığındaki kırmızı beyazlı sporcular 6 birincilik, 4 ikincilik ve 1 de üçüncülük kazanarak defalarca kürsüde yer alma başarısını gösterdi.

Antalyaspor Cimnastik takımı, Bosna'da kazanılan başarıların ardından tarihi önemi büyük olan Mostar Köprüsü'nde de bir hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Antalya'ya döndü. - ANTALYA