Antalyaspor - Çaykur Rizespor Maçı Berabere Sonuçlandı

Rizespor maçının ardından

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Tralhao 3 puana yakın olan taraf bizdik

Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut Zor bir maç olacağını biliyorduk

Adem AKALANANTALYA, (DHA)- Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanan Çaykur Rizespor mücadelesi golsüz eşitlikle sona erdi.

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Tralhao, berabere kalmalarına rağmen 3 puana yakın taraf olduklarını söylerken, Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ise, zor bir maç olduğunu dile getirdi.

TRALHAO 3 PUANA YAKIN OLAN TARAF BİZDİK

Çok zor bir maç olduğunu kaydeden Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Tralhao, Rakibimizin bireysel kalitesi iyi oyunculardan kurulmuş ve takım oyununu da iyi oynayan bir ekip olduğunu biliyorduk. Bütün hafta buna göre hazırlandık. Rakibimizin kendi fiziğini gösteren özelliklerinden bir tanesi de oyunun ritmini düşürmeyi çok iyi başarması. Bu şekilde oyunun genelini sürdürmeyi çok iyi başarıyorlar. İlk yarıda biz rakibimizin bu ritim düşürme isteğine ayak uydurduk diyebiliriz. Uydurmamayı düşündüğümüz halde ayak uydurduk diyebiliriz. İkinci yarıda kendimiz gibi oynadık, kendi ritmimizi bulduk ve rakibimize de bunu kabul ettirdik. Kendi gol fırsatlarımızı yaratabilecek bir oyun ortaya koyduk. İkinci yarı da harika oynadık diyebilirim. Çok fazla şans bulduk. Takımımızın gösterdiği reaksiyon çok iyiydi. 3 puana yakın olan taraf bizdik. 3 puanı istedik, 1 puandan da şikayetçi olacak değiliz. Süper Lig gerçekten çok mücadeleci bir lig. Her maçta kimin kazanacağını tahmin etmek kolay olmuyor. Bu da böyle maçlardan bir tanesiydi. Her takım her takımı yeniyor. Bu yüzden de galibiyete yakın taraf bizdik. Fırsatları bulduk ama değerlendiremedik. Bu yüzden de 1 puanı aldığımız için bundan memnunuz ama 3 puanı alabildiğimiz senaryoda daha mutlu olabilirdik. İkinci yarıdaki oyunumuzu sürdürmeye ve oynamaya devam etmemiz gerekiyor. Önümüzdeki hafta çok daha iyi hazırlanıp 3 puanı almayı hedefliyoruz dedi.

PALUT ZOR BİR MAÇ OLACAĞINI BİLİYORDUK

Zor bir maç olacağını zaten öngördüklerini kaydeden Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ise, Hem Antalyaspor'un son haftalardaki yükselen performansı, hem iki takımın da milli takıma oyuncu göndermesi, bu oyuncuların dönüşü ve maça taktiksel hazırlanma süresinin azlığı da bir faktör oldu. Maçın önünde zor olacağı ile alakalı düşüncemiz vardı. Biz Rizespor olarak ilk 45 dakikada hemen hemen bütün istediklerimizi, sahada planlarımızı gerçekleştirdik. Bunlar rakibi önde karşılamak, oyun kurmalarına fırsat vermemek yönündeydi. Sahamızda baskı kurmalarını engellemek ve kazandığımız toplarla özellikle hızlı hücumlarla pozisyonlar bulabilmekti. Bunların birçoğunu yaptık. İkinci yarıya baktığımız zaman ilk 5 dakikaya Antalyaspor hızlı girdi. 75'inci dakikaya kadar dengeli giden bir oyun vardı. Son 15 dakika Antalyaspor gerçekten üzerimizde büyük bir baskı kurdu. İki belki de üç pozisyonu da çevirmeyi bildiler. Genel manada 75 dakika takımımdan memnunken, son 15 dakika bu kadar baskı yememeliydik diye konuştu.

'NALDO'NUN SAHADA OLMASINDAN MUTLU OLDUK'

4 yaşındaki oğlu ve kayınpederini kaybeden Naldo'nun oyuna girmesine mutlu olduklarını ifade eden Palut, Bugünün belki de en güzel, en önemli anı Naldo'nun yeşil sahalara adım atmasıydı. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Onun da sabrı bol olsun ama onu top oynarken pozitif bir şekilde sahada görmek bizleri bir futbol adam olarak sevindirdi. O da bugüne güzel bir anekdot olarak geçti şeklinde konuştu.