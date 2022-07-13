Antalyaspor, Burdur kampında çalışmalarını sürdürdü Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Burdur kampında yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Burdur kampında yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ekibi, kampın dokuzuncu gününde eğitsel oyunlar oynadı. Futbolcuların sekiz farklı istasyonda yarıştığı oyunlarda birinciliği Admir Mehmedi ile Ömer Toprak ikilisi kazandı. Akdeniz ekibi, yeni sezon öncesi gerçekleştirdiği ilk etap kampını, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor ile yarın saat 17.00'de oynayacağı hazırlık maçıyla tamamlayacak. Kırmızı-beyazlılar, ikinci etap kamp çalışmaları için 18 Temmuz'da Almanya'ya gidecek. AA / Oktay Özden - Spor Antalyaspor Burdur Spor Haberler

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