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Antalyaspor, Burdur kampına başladı

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Antalyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Burdur kampına başladı. Futbolcular, kondisyon merkezinde çalışmanın ardından antrenman sahasında çalıştı. Kaleciler ise ayrı bir çalışma yaptı. Burdurlular ise Alex de Souza ile fotoğraf çektirdi.

Yeni sezona Burdur kampıyla hazırlanan Antalyaspor, ilk antrenmanını yaptı.

Bugün öğle saatlerinde Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tesisleri'ne gelen Antalyasporlu futbolcular bir süre otelde dinlendikten sonra ilk olarak kondisyon merkezinde çalıştı. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonunda kırmızı beyazlılar yardımcı antrenör Mehmet Aurelio yönetiminde antrenman sahasında çalıştı. Kaleciler ise takımdan ayrı çalıştı. Antalyaspor'un Burdur'da kamp yaptığını öğrenen Burdurlular tesislere gelerek Alex de Souza ile fotoğraf çektirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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