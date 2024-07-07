Antalyaspor, Burdur kampına başladı

Yeni sezona Burdur kampıyla hazırlanan Antalyaspor, ilk antrenmanını yaptı.

Bugün öğle saatlerinde Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tesisleri'ne gelen Antalyasporlu futbolcular bir süre otelde dinlendikten sonra ilk olarak kondisyon merkezinde çalıştı. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonunda kırmızı beyazlılar yardımcı antrenör Mehmet Aurelio yönetiminde antrenman sahasında çalıştı. Kaleciler ise takımdan ayrı çalıştı. Antalyaspor'un Burdur'da kamp yaptığını öğrenen Burdurlular tesislere gelerek Alex de Souza ile fotoğraf çektirdi.