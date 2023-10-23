Antalya Boks Şampiyonası'nda Antalyaspor Boks Takımı Sporcusu Muhammet Ali Kardaş, altın madalya kazandı. Büyükler kategorisinde 80 kilogramda yarışan Kardaş, rakiplerini eleyerek Antalya Şampiyonu oldu. Türkiye Şampiyonası'nda madalya için ringe çıkacak.

Antalya Boks Şampiyonası'nda, Antalyaspor Boks Takımı Sporcusu Muhammet Ali Kardaş, altın madalya kazandı.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından organize edilen Büyükler Antalya Boks Şampiyonası Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Şampiyonada boy gösteren Antalyaspor Boks Takımı Sporcusu Muhammet Ali Kardaş, altın madalyaya uzanarak "Antalya Şampiyonu" unvanını kazandı. Büyükler kategorisi 80 kilogramda yarışan başarılı eldiven, Antalyaspor Kulübü yöneticilerinden Ahmet Butgül'ün de yerinde takip ettiği şampiyonada rakiplerini teker teker eleyerek zafere ulaştı.

Muhammet Ali Kardaş, il bazında yaşadığı bu şampiyonluğun ardından yeri ve tarihleri daha sonra açıklanacak olan Türkiye Şampiyonası'nda madalya için ringe çıkacak. - ANTALYA