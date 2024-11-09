Antalyaspor, Bodrum FK'yı 3-2 Mağlup Etti

ANTALYASPOR'un sahasında Bodrum FK'yı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu.

Antalyaspor, Süper Lig'in 12'nci haftasında sahasında karşılaştığı Bodrum FK'yı Soner Dikmen, Adolfo Gaich ve Sam Larsson'un ilk yarıda attığı gollerle 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla Antalyaspor puanını 14'e yükseltirken, Bodrum FK ise 11 puanda kaldı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio, "Oyuncularımı ve teknik ekibi tebrik ediyorum. Bu galibiyeti tüm taraftarlara armağan ediyorum. Zor ve yoğun bir maçtı ancak buna rağmen galip gelmeyi başardık. Bu maça 2 oyuncumuzdan eksik çıktık. Onların yerlerine başlayan oyuncularımız da sonuca etki etti. Çok önemli bir galibiyetti ve bu galibiyeti hak ettik. Bu maçtan sonra milli araya giriyoruz. Takımımız bir süre dinlenip sonra tekrar toplanacak. Yakın arkadaşımız olan Volkan Demirel'i de tebrik ediyor ve başarılar diliyorum" dedi.

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Volkan Demirel ise, "Antalyaspor'u tebrik ediyorum. İlk 15-20 dakika iyi oynayan bir Bodrumspor vardı. İlk yarının son 20-25 dakikasında ise konsantrasyon eksikliği yaşadık ve 3 gol yedik. İlk yarı 2-1 içeri girsek, belki başka bir şey konuşuyorduk. Buna rağmen ikinci yarı üstün bir oyun sergiledik. Ben takımın bana verdiği karşılıktan memnunum. İstediğimizi yapmaya çalışan bir takım var. Oturmuş bir sistem var her şey bir anda değişmiyor. Zamanla üstüne koymaya çalıştığımız bir takım olacak. Daha iyi skorlar alıp yukarılara doğru çıkmak istiyoruz" diye konuştu.