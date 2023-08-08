Antalyaspor Bisiklet Takımı Türkiye Kupası'nda İki Birincilik Kazandı

Türkiye Kupası yarışlarının üçüncü etabı olan Puanlı Yol Bisiklet Yarışları, Türk bisiklet sporunun önemli isimlerinden Kamil Yaşar Eşer adına, 5-6 Ağustos 2023 tarihlerinde Sakarya'da düzenlendi. Yarışlara katılan Antalyaspor bisiklet takımının formda ismi Turgay Germen, iki günde kazandığı iki birincilik ile formunu sürdürdüğünü kanıtladı. Sakarya Valiliği ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin de katkıları ile düzenlenen organizasyonda 25 şehirden 338 sporcu pedal çevirirdi. Antalyaspor yarışlarda Devrim Ardıç ve Turgay Germen ikilisi ile boy gösterdi. İlk gün start alan ve 93 kilometrelik mesafenin kat edildiği yol yarışında akreplerin tecrübeli bisikletçisi Devrim Ardıç, bitiş çizgisini sekizinci sırada görürken, takım arkadaşı Turgay Germen ise kendi yaş kategorisindeki tüm rakiplerini ekarte ederek altın madalyaya ulaşan isim oldu. Müsabakaların son günü Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nın önünden start alan kriteryum yarışında da 30 kilometre pedal basan Germen, bu yarışta da bitiş çizgisine ilk ulaşan isim olarak birincilik sayısını ikiye çıkardı. Sakarya'dan iki birincilik ile ayrılan Antalyasporlu bisikletçiler, önümüzdeki hafta İstanbul'da düzenlenecek Granfondo Yarışı için çalışmalarını sürdürüyor. - ANTALYA

Türkiye Kupası yarışlarının üçüncü etabı olan Puanlı Yol Bisiklet Yarışları, Türk bisiklet sporunun önemli isimlerinden Kamil Yaşar Eşer adına, 5-6 Ağustos 2023 tarihlerinde Sakarya'da düzenlendi. Yarışlara katılan Antalyaspor bisiklet takımının formda ismi Turgay Germen, iki günde kazandığı iki birincilik ile formunu sürdürdüğünü kanıtladı.

Sakarya Valiliği ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin de katkıları ile düzenlenen organizasyonda 25 şehirden 338 sporcu pedal çevirirdi. Antalyaspor yarışlarda Devrim Ardıç ve Turgay Germen ikilisi ile boy gösterdi.

İlk gün start alan ve 93 kilometrelik mesafenin kat edildiği yol yarışında akreplerin tecrübeli bisikletçisi Devrim Ardıç, bitiş çizgisini sekizinci sırada görürken, takım arkadaşı Turgay Germen ise kendi yaş kategorisindeki tüm rakiplerini ekarte ederek altın madalyaya ulaşan isim oldu.

Müsabakaların son günü Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nın önünden start alan kriteryum yarışında da 30 kilometre pedal basan Germen, bu yarışta da bitiş çizgisine ilk ulaşan isim olarak birincilik sayısını ikiye çıkardı.

Sakarya'dan iki birincilik ile ayrılan Antalyasporlu bisikletçiler, önümüzdeki hafta İstanbul'da düzenlenecek Granfondo Yarışı için çalışmalarını sürdürüyor. - ANTALYA