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Antalyaspor, bir günlük iznin ardından Burdur kampındaki çalışmalarına devam etti

AA - Oktay Özden - Spor
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Antalyaspor, bir günlük iznin ardından Burdur kampındaki çalışmalarına devam etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Burdur kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Burdur kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününü izinli geçiren Akdeniz ekibi, Burdur kampında çalışmalarına, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde devam etti.

İki grup halinde fitness salonunda çalışan Antalyasporlu futbolcular, daha sonra sahada dayanıklılık koşuları yaptı.

Yüksek tempoda geçen antrenman, dört takım halinde oynanan turnuva maçıyla sona erdi.

AA / Oktay Özden - Spor

Kurban Bayramı Antalyaspor Burdur Spor Haberler

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