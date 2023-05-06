Antalyaspor-Beşiktaş maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Galatasaray derbisindeki ilk 11'e göre Antalyaspor karşısında zorunlu 2 değişiklik yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Galatasaray derbisindeki ilk 11'e göre Antalyaspor karşısında zorunlu 2 değişiklik yaptı.

Ligde oynanan son Galatasaray maçının kadrosuna göre kadroda 2 değişikliğe giden Güneş, sakatlıkları bulunan Omar Colley ile Salih Uçan'ın yerine Welinton Souza ile Alexandru Maxim'i görevlendirdi.

Tecrübeli teknik adam, Antalyaspor maçında ilk 11'de Mert Günok, Rosier, Welinton, Saiss, Masuaku, Hadziahmetovic, Maxim, Gedson Fernandes, Redmond, Cenk Tosun ve Aboubakar'a forma verdi.

Güneş, yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Umut Meraş, Tayfur Bingöl, Atiba Hutchinson, Kerem Atakan Kesgin, Necip Uysal, Berkay Vardar, Semih Kılıçsoy, Jackson Muleka'yı oturttu.

Fraport TAV Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin ise geçen haftaki VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasının kadrosunda değişiklik yapmadı.

Şahin, Beşiktaş maçına Helton, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Cemali Sertel, Fernando, Erdal Rakip, Doğukan Sinik, Fredy, Larsson, Wright ilk 11'iyle başladı.

Antalyaspor yedek kulübesinde Ataberk Dadakdeniz, Sherel Floranus, Emrecan Uzunhan, Bertuğ Özgür Yıldırım, Alassane Ndao, Ufuk Akyol, Shoya Nakajima, Mark Mampassi, Houssam Ghacha, Balint Szabo yer aldı.

Öte yandan, siyah-beyazlı takım seremoniye Karayolu Trafik Haftası münasebetiyle hazırlanan ve üzerinde "Bu yolda sana çok güveniyoruz. Yolumuz dikkat edenlerle, kurallara uyanlarla güvenli" yazılı pankartla çıktı.

Enkazdan 113 saat sonra kurtarılan Mesut Bozkurt, maçı basın tribününden takip etti

Bu arada, "asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da ailesini kaybeden ve enkaz altından 113 saat sonra kurtarılan Mesut Bozkurt, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) misafiri olarak karşılaşmayı basın tribününden izledi.

Enkazdan çıkarıldıktan sonra ambulansta seslendiği Fenerbahçeli genç futbolcu Arda Güler ile telefonda görüntülü görüşme yapan Mesut'a, Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş mücadelesi öncesi Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan tarafından kırmızı-beyazlı forma hediye edildi.