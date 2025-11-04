Antalyaspor, Beşiktaş Maçı Bilet Fiyatlarını Açıkladı
Hesap.com Antalyaspor, 8 Kasım Cumartesi günü Beşiktaş ile oynayacakları maçın bilet fiyatlarını bin ile 3 bin lira arasında belirledi. Bilet satışları yarın saat 12.00'de başlayacak.
Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ile oynayacakları maçın bilet fiyatlarını belirledi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda 8 Kasım Cumartesi günü yapılacak karşılaşmanın biletlerinin yarın 12.00'de satışa çıkacağı belirtildi.
Misafir takım biletlerinin satış sürecinin ise 6 Kasım Perşembe günü saat 11.00'de başlayacağı kaydedildi.
Bilet fiyatlarının bin ile 3 bin lira arasında değiştiği bildirildi.
Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor