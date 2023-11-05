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Antalyaspor, Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti

Süper Lig'in 11'inci haftasında Antalyaspor, sahasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Antalyaspor bu galibiyetle puanını 15'e yükseltirken, Beşiktaş ise 19 puanda kaldı.