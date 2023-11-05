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Antalyaspor, Beşiktaş'ı 3-2 Mağlup Etti

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor, sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Maçta Jehezkel'in performansı dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor, sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada sağ çaprazdan gelişen pozisyonda Sagiv Jehezkel'in pasında Dario Saric topu ağlara gönderdi. 1-1

50. dakikada Bytyqi'nin pasında sol kanatta topla buluşan Jehezkel kaleci Ersin'i geçerek meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-1

57. dakikada Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan pasında Sagiv Jehezkel, meşin yuvarlağı şık vuruşla ağlarla buluşturdu. 3-1

65. dakikada Bakhtiyor Zainutdinov'un kafa vuruşunda kaleci Leite gole izin vermedi.

68. dakikada Safuri'nin ceza sahası dışından şutu direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

80. dakikada Ante Rebic'in pasında topla buluşan Muleka'nın şutu filelere gitti. 3-2

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Abdullah Bora Özkara

Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Erdoğan Yeşilyurt, Erdal Rakip (Jakub Kaluzinski dk. 83), Saric (Bahadır Öztürk dk. 90+4), Jehezkel (Ufuk Akyol dk. 83), Safuri (De Streek dk. 72), Bytyqi (Larsson dk. 72), Adam Buksa

Yedekler: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Mert Yılmaz, Edinaldo Gomes Pereira, Ege Bilsel, Assombalonga

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Necip Uysal, Eric Bailly (Valentin Rosier dk. 45), Zainutdinov, Salih Uçan (Demir Ege Tıknaz dk. 85), Gedson Fernandes, Chamberlain (Jackson Muleka dk. 60), Tayfur Bingöl (Ante Rebic dk. 60), Rashica (Semih Kılıçsoy dk. 85), Cenk Tosun

Yedekler: Mert Günok, Yakup Arda Kılıç, Jean Onana, Umut Meraş, Gökhan İnler

Teknik Sorumlu: Burak Yılmaz

Goller: Dario Saric (dk. 46), Sagiv Jehezkel (dk. 50 ve 57) (Antalyaspor), Cenk Tosun (dk. 45+2), Muleka (dk. 80) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Adam Buksa (Antalyaspor), Salih Uçan, Fernandes, Rebic (Beşiktaş) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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