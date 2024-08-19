Antalyaspor, Beşiktaş'a 4-2 yenildi

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'a 4-2 yenilen Antalyaspor'da yardımcı antrenör Mehmet Aurelio, iyi mücadele ettiklerini ancak bunu maçın sonuna kadar sürdüremediklerini söyledi.

Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aurelio, iyi bir performans sergilemeye çalıştıklarını belirterek, "İlk dakikada öne geçtik. Beşiktaş daha sonra beraberliği yakaladı. Şanslar elde ettik. Böyle bir deplasmanda sonuna kadar mücadele etmek zor olabiliyor. Beşiktaş, kalitesiyle üçüncü ve dördüncü golü buldu." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 3. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacakları karşılaşmaya odaklanacaklarını aktaran Mehmet Aurelio, bu sezon ilk galibiyetlerini almayı hedeflediklerini kaydetti.