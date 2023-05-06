Antalyaspor Beşiktaş'a 3-1 mağlup oldu

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk: Üst seviye takımlara karşı mücadele ettiğinizde detaylar maç skoru için belirleyici olabiliyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş : Kendi dönemimizde puan kayıpları yaşamasaydık bugün lider olabilirdik

Puan olarak diğer takımların üzerlerinde olduğunu belirten Güneş, "Üstümüzde Fenerbahçe ve Galatasaray var. Ne yapacakları onların maçlarına bağlı. Biz kendi oyunumuzu oynayıp kazanabilirsek o zaman konuşuruz. Bu maçı kazanınca umudumuz var. Bu takımın gücü de umudu da var. Şampiyonluk başka bir dünya. Ona gitmek için daha olağanüstü çalışmamız lazım. Kendi dönemimizde puanları kaybetmeseydik bugün lider olabilirdik. Onları geri getiremeyiz. Futbolda kayıplar var. Bunları unutup maçlarımıza bakacağımız. Oyuncularımıza 3-4 günlük bir izin verdim. 21 Mayısa kadar maçımız olmayacak. Dışımızda olan şeylere fazla müdahale etmeden oyunumuzu nasıl geliştiririz ona bakacağız" diyerek sözlerini noktaladı.