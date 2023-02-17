Antalyaspor, Bertuğ Yıldırım'ı kiralık olarak transfer etti Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Hatayspor'dan Bertuğ Yıldırım'ı sezon sonuna kadar renklerine başladı. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Hatayspor'dan Bertuğ Yıldırım'ı sezon sonuna kadar renklerine başladı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Atakaş Hatayspor'un profesyonel futbolcusu Bertuğ Özgür Yıldırım ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalamıştır." ifadesine yer verildi. Kaynak: AA / Spor Antalyaspor Hatayspor Spor Haberler

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