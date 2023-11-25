Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe: Şanssızlıklar olmadığı sürece ligi ilk 5 yada 6 içinde bitirmeyi istiyoruz

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, önlerindeki Rizespor maçından 3 puan hedeflediklerini belirterek, "Şanssızlıklar olmadığı sürece ligi ilk 5 yada 6 içinde bitirmeyi istiyoruz" dedi.

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda açıklamalarda bulundu. Antalyaspor'un marka değerini arttırmak için çalıştıklarının altını çizen Boztepe, takımında son dönemde aldığı puanlarla istediği yerlere gelmeye başladığını söyledi.

"Rizespor maçında niyetimiz 3 puanı almak"

Pazar günü sahalarında oynayacakları Çaykur Rizespor maçının kendileri için önemli olduğuna değinerek, "Hiçbir maçı ya da takımı küçümseyerek ya da aşağıda görerek hareket etmiyoruz. Her rakip bizim için değerli. Rize'ye karşı da hazırlıklarımızı yaptık. Onları pazar günü misafir edeceğiz ve niyetimiz 3 puanı almak" diye konuştu. Boztepe, iyi bir kadroya sahip olduklarını belirterek, Avrupa kupalarında oynamanın her zaman hayallerinden biri olduğunu ifade etti.

Transfer gündemi

Antalyaspor'da hedeflerinin başarı sağlamak olduğuna değinen Boztepe, "Böyle bir hedefi olan kulüpte de başarılı oyuncularımızı çok hızlı bir şekilde satmak gibi bir niyetimiz yok. Saric de, Helton da bizim için değerli oyuncular. İkisinin üzerine transfer ekibimiz bonservislerini almak için çalışıyor. Kaluzinski'ye gelen resmi bir teklif yok. Onu da kadromuzda tutmayı planlıyoruz. Takip ettiğimiz oyuncular var. Bazı eksik bölgelerde ihtiyaçlarımız var, bunun farkındayız. Üzerinde çalışma yapıyoruz, sürpriz isimler olacak. Adam Buksa ile ilgili pazarlığa girebiliriz. Önümüzdeki süreçte onunla alakalı pozisyon almadık. Teknik çalışma da yapmadık. İhtiyacımıza göre değerlendirilebilecek bir durum" ifadelerine yer verdi.

"Sezon sonunda ilk 5 yada 6'da ligi bitirmeyi planlıyoruz"

Önlerindeki fikstürden değerli puanlar almayı istediklerini dile getiren Boztepe, "Futbol her zaman olduğu gibi şans. Bazen çok iyi oyun çıkartmanıza rağmen ciddi şanssızlıklar olabiliyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı çok iyi oyunlar çıkardık. Trabzon'da son 30 dakika iyi oynadık ama hepsinden mağlubiyetle ayrıldık. Buna benzer şanssızlıklar yaşamadığımız sürece sezon sonunda ilk 5 yada 6'da ligi bitirmeyi planlıyoruz" dedi.

Antalyaspor Basın Sözcüsü Alkan Evren, Rizespor maçından yeni yönetimle 5. galibiyeti alıp serilerini sürdürmek istediklerini kaydetti. - ANTALYA