Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe: Beşiktaş maçını kazandığımız için mutluyuz

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile oynadıkları maçı 3-2 kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Boztepe, takımın performansından ve gelecek hedeflerinden bahsetti.

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile oynadıkları maçı 3-2 kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Boztepe, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yönetim olarak göreve geldikten sonra iki maç üst üste kazanmanın onurunu yaşadıklarını belirtti.

Takıma, taraftara ve kendilerine inandıklarını ifade eden Boztepe, şöyle konuştu:

"Başakşehir ve Beşiktaş maçlarıyla 6 puan aldık. Bu şekilde bir seriye başladık. Ankaragücü maçıyla performansı devam ettireceğiz. Ligde kalmak için oynayan bir takım değil, üst sıralara oynayan bir takım olacağız. Olabildiği kadar en üstte olmak istiyoruz. Şampiyonluk iddiamız tabii ki var. Ama Anadolu kulübüyüz. İnşallah onu da başarırız. Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanacağız. Buna inandık."

Boztepe, Antalyaspor soyunma odasında herkesin çok keyifli olduğunu, futbolcuların ve teknik ekibin haklı gurur yaşadığını sözlerine ekledi.