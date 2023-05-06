Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel'den hakemlere sert tepki

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un başkanı Sabri Gülel, 3-1 kaybettikleri Beşiktaş maçının ardından mücadelenin hakemleri hakkında sert açıklamalarda bulundu. Başkan Gülel, "Bugün o mavi tişörtlü arkadaşların iyi niyetli olduğunu, adil olduğunu, ahlaklı olduğunu düşünmüyorum. Biz gördük ki mavileri yenmeden beyazları yenemeyeceğiz" dedi.

Süper Lig'in 33'üncü haftasında Antalyaspor, sahasında Beşiktaş'a 3-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel, sert açıklamalarda bulundu. Gülel, mücadelenin hakemi Mete Kalkavan ve hakem kadrosuna tepki gösterdi.

TFF ve MHK'de art niyet olduğunu düşünmediğini ifade eden Gülel, "Bugün o mavi tişörtlü arkadaşların iyi niyetli olduğunu, adil olduğunu, ahlaklı olduğunu düşünmüyorum. Biz gördük ki mavileri yenmeden beyazları yenemeyeceğiz. Biz o zaman sahaya 17 kişi çıkalım. Maçta kimseyle sorun olmadı. Ben yarın onurlu bir davranış bekliyorum. Eğer birazcık onur varsa gerekli yaptırım yapılacaktır" diye konuştu.